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10:23, 14 мая 2025Ценности

Ким Кардашьян прошлась по улице после суда в полупрозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yoann Ouahcene / Bestimage / Legion-Media

Американская телезвезда Ким Кардашьян после суда пообедала в ресторане Le Voltiare в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mai.

Знаменитость прошлась по улице на пути в заведение в темно-коричневом мини-платье с прозрачной отделкой и на тонких бретелях. Поверх него звезда надела кожаное пальто с подкладкой из искусственного меха. В качестве обуви она выбрала открытые босоножки на каблуках в тон наряду.

Ранее в мае Ким Кардашьян в бриллиантах за миллион долларов пришла в суд по делу о хищении украшений. Слушание по упомянутому делу началось в Париже.

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