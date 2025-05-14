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21:01, 14 мая 2025Ценности

Мир сошел с ума по куклам Лабубу. Почему модники готовы тратить на зубастых монстров десятки тысяч рублей?

В России спрос на плюшевых монстров Лабубу за 50 тысяч рублей вырос в пять раз
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @thaniasofficcial

Мир помешался на Лабубу — небольших плюшевых игрушках в виде монстров с устрашающими выражениями лица. Сначала яркие куклы полюбились коллекционерам и звездам, а вскоре их захотели получить модницы по всему миру. С популярностью игрушек росла и их цена: теперь девушки готовы отдать за монстров с острыми зубами десятки тысяч рублей. Что такое Лабубу и почему они стали главным весенним аксессуаром — в материале «Ленты.ру».

Как появились Лабубу?

На самом деле гонконгский художник Касинг Лунг придумал Лабубу еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки, и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

Художник Касинг Лунг

Художник Касинг Лунг

Кадр: CGTN Europe / YouTube

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Причем все они — девочки, которые живут в таинственном лесу и любят устраивать розыгрыши. По словам автора, дизайн игрушки вдохновлен эстетикой северной природы и скандинавскими мифами и сказками.

«И хотя ее озорная внешность предполагает неприятности, Лабубу добросердечна и всегда готова помочь, даже если ее добрые намерения часто приводят к хаосу. Ее яркая, веселая улыбка напоминает, что немного позитива может поднять нам настроение даже в самые трудные времена», — так описывают характер и внешность персонажа ее производители.

Как Лабубу стали популярны?

Лабубу — это не просто куклы, а гача-игрушки — фигурки или брелоки, которые продаются в одинаковых закрытых коробках, скрывающих дизайн содержимого. Чаще всего это игрушки по мотивам популярных произведений, будь то комиксы, книги, кино, мультфильмы, игры или аниме.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

В 2019 году Лунг подписал контракт с китайской компанией Pop Mart, которая как раз производит популярные игрушки в сотрудничестве с известными мировыми брендами, в том числе с концепцией «сюрприз-бокса». Чтобы заполучить желаемую Лабубу из коллекции, покупателям приходится тратить время и деньги на закрытые коробки, что напрямую влияет на количество продаж.

И хотя игрушки марки Pop Mart уже давно зарекомендовали себя на рынке, тренд завирусился у зумеров благодаря инфлюэнсерам. Одной из первых с Лабубу на сумке появилась участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса. Девушка регулярно делится в соцсетях фотографиями разноцветных монстров, украшающих ее люксовые сумки Hermes и домашние полки.

Лабубу засветились и на Неделе моды в Милане в рамках показа бренда Pronounce, где участницы шоу дефилировали в топах, украшенных монстрами

Модель на показе Pronounce в жилете с лицом Лабубу

Модель на показе Pronounce в жилете с лицом Лабубу

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Следом за Лисой с плюшевой Лабубу вышла в свет певица Рианна, которая прикрепила розовый брелок к сумке французского модного дома Louis Vuitton.

Среди фанатов эльфов оказались в том числе южнокорейская исполнительница Розэ, актер Марио Морер, блогерша Аделайн Морин, актриса Арайя Харгейт, супермодель Амелия Хэмлин и даже телезвезда Ким Кардашьян.

После этого тренд на Лабубу заполонил соцсети: иностранные и русскоязычные блогерши принялись демонстрировать фанатам свои коллекции монстров и снимать распаковки коробок-сюрпризов, набирая миллионы просмотров в TikTok.

По мнению модных критиков, на популярность Лабубу повлиял и тренд на обвесы на сумках, который не теряет актуальности уже пару лет.

Сколько стоят Лабубу?

Цена на Лабубу варьируется в зависимости от коллекции, но базовая кукла доступна в официальных магазинах Pop Mart за 17 фунтов стерлингов (1800 рублей).

При этом на платформе Amazon такие игрушки предлагаются уже за 80 долларов (6428 рублей), а байеры, как правило, со своей комиссией продают эльфов в среднем за 120 евро (10,7 тысячи рублей).

Блогерша Келли Шуман с сумкой Лабубу

Блогерша Келли Шуман с сумкой Лабубу

Фото: @kellyannshuman

Однако из-за высокого спроса были случаи, когда Лабубу привозили в Россию и за 50 тысяч рублей. В то же время реплики трендовых кукол доступны на известных маркетплейсах в среднем за две тысячи рублей.

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