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15:38, 14 мая 2025Забота о себе

Людей с гастритом призвали отказаться от некоторых продуктов

Гастроэнтеролог Белева: Острая пища и кофеин усугубляют симптомы гастрита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Правильная диета важна для минимизации симптомов гастрита, заявила гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева. Запрещенные при этом заболевании продукты она назвала в беседе с Ufatime.ru.

Белева призвала людей с гастритом отказаться от острой пищи с добавлением перца, хрена и других специй, поскольку она усугубляет симптомы этого заболевания. Воспалению слизистой оболочки желудка, продолжила она, способствует и алкоголь, постоянное потребление которого связано с риском развития хронического гастрита.

В свою очередь, кофе и другие напитки, содержащие кофеин, могут увеличивать секрецию желудочной кислоты и способствовать неправильному функционированию ЖКТ, объяснила она. Помимо этого, не стоит пациентам с гастритом злоупотреблять и жирной пищей — жареная пища и некоторые молочные продукты могут замедлять процесс пищеварения, вызывая ощущение тяжести и дискомфорта, добавила Белева.

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Наконец, она посоветовала при проблемах с желудком отказаться от газированных напитков. «Газировка может вызывать вздутие живота и повышенное давление в желудке, что может усугубить симптомы гастрита. Также избыток сахара и искусственных добавок в таких напитках может быть вредным для общего состояния здоровья», — заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая заявила, что проблемы с ЖКТ можно выявить по языку. Так, по ее словам, белый налет указывает на гастрит.

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