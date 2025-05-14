Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 14 мая 2025Россия

Слуцкий ответил на слова Макрона о поставленной на карту Украины безопасности Европы

Слуцкий: На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не безопасность Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту поставлена безопасность всей Европы.

«На самом деле, "на карте" геополитические интересы и амбиции западного меньшинства», — подчеркнул он. По мнению политика, «партия войны» в Европе лелеет надежды максимально усилить военные поставки Киеву.

Ранее Макрон заявил, что у Франции закончилось оружие, которое бы она могла передать Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    Гергиев призвал политиков не делить людей на правильных и неправильных

    В результате атаки дрона ВСУ в российском регионе пострадал мужчина

    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    В России предложили ввести ежегодную выплату для ряда бюджетников

    60-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала в откровенных нарядах

    Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

    Британца оправдали после 38 лет заключения

    Российская туристка упала с кровати и впала в кому

    Слуцкий ответил на слова Макрона о поставленной на карту Украины безопасности Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости