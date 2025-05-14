Во Франции признали невозможность передать Украине больше оружия

Президент Франции Макрон заявил, что Париж не может передать Киеву больше оружия

У Франции закончилось оружие, которое бы она могла передать Украине. Этот факт признал французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, комментируя обвинения в сторону Парижа за недостаточную помощь Киеву.

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности», — пояснил Макрон. Политик уточнил, что Франция уже отдала все, что могла, и если она продолжит поставлять оружие Украине, то французская армия останется без вооружения.

Однако президент Франции отметил, что Париж уже в три раза нарастил производство вооружения. Кроме того, Франция передала Украине несколько гаубиц Caesar, которые предназначались для других партнеров, подчеркнул Макрон.

В этом же интервью французский лидер заявил, что готов поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине.