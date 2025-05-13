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22:12, 13 мая 2025Мир

Макрон назвал условие для переговоров с Путиным

Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, в каком случае согласится на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью телеканалу TF1.

Макрон назвал условие для переговоров с Путиным и подчеркнул, что это возможно после прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что диалог с российским лидером необходим.

«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими партнерами», — уточнил он.

Ранее Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая. Позднее американское издание Axios выяснило, что украинский лидер прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае.

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