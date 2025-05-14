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06:14, 14 мая 2025Культура

Мать основателя «Ласкового мая» подала иск против вдовы Шатунова

Мать основателя «Ласкового мая» подала иск против вдовы Шатунова из-за завещания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова Светланой. Иск связан с признанием завещания недействительным, сообщает РИА Новости.

В судебных документах указано, что суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Однако Кузнецова подала частную жалобу, которую суд отклонил. Суть претензий женщины к вдове Шатунова не указана.

По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным не выбрана.

Ранее вдова лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировала решение суда, присудившего права на его песни ей. «Нас услышали и Юра с нами!» — сказала она.

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