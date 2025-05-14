Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 14 мая 2025Россия

Мэр российского города заявил о радости от красных звезд на кладбище и отредактировал пост

Мэр Краснодара Наумов заявил о радости от могил с красными звездами на кладбище
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о радости от вида большого числа могил с красными звездами на городском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Речь идет о реконструкции Всесвятского кладбища, на котором похоронены участники многих войн, в том числе Великой Отечественной.

«Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами», — привела слова Новикова его пресс-служба. Вскоре после этого цитату изменили. «Приковывают внимание и красные звезды на могилах», — так выглядит ее новая редакция.

14 мая было опубликовано видео осквернения воинского мемориала и Вечного огня в Туле. Мужчина помочился на пламя, после задержания выяснилось, что он гражданин иностранного государства. В отношении него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бразильский спецборт приземлился в Москве

    В Дагестане начались посадки после подарка Лукашенко

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В российском городе рухнуло здание

    Воздушный шар загорелся в воздухе вместе с людьми и попал на видео

    В Госдуме рассказали о будущем без отключений горячей воды

    Садальский раскритиковал москвичей

    У бывшего мэра российского города Ширшиной прошли обыски

    В Испании задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Украины

    Мирошник назвал возможную основу для мирных договоренностей России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости