Мэр российского города заявил о радости от красных звезд на кладбище и отредактировал пост

Мэр Краснодара Наумов заявил о радости от могил с красными звездами на кладбище

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о радости от вида большого числа могил с красными звездами на городском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Речь идет о реконструкции Всесвятского кладбища, на котором похоронены участники многих войн, в том числе Великой Отечественной.

«Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами», — привела слова Новикова его пресс-служба. Вскоре после этого цитату изменили. «Приковывают внимание и красные звезды на могилах», — так выглядит ее новая редакция.

14 мая было опубликовано видео осквернения воинского мемориала и Вечного огня в Туле. Мужчина помочился на пламя, после задержания выяснилось, что он гражданин иностранного государства. В отношении него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.