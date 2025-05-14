Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 14 мая 2025Россия

В российском городе-герое мигрант помочился на Вечный огонь и попал на видео

В Туле мигрант помочился на Вечный огонь, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм»

В городе-герое Великой Отечественной войны Туле мигрант помочился на Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.

Позже Telegram-канал «Тула. Происшествия» разместил появившееся в сети видео, на котором иностранец справляет нужду на Вечный огонь, окруженный тремя стелами — городской мемориал «Три штыка».

Установлено, что в момент съемки видео мигрант был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьи о реабилитации нацизма.

Ранее в Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео. Признание россиянкой своей вины не помогло ей избежать ответственности. В отношении нее завели дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Мужчина решил подраться с кенгуру и поплатился жизнью

    Суд в Грузии арестовал экс-министра обороны Саакашвили

    В Совфеде связали требование Европы по переговорам в Стамбуле с вовлеченностью в конфликт

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Российские чиновники поспорили по поводу будущего самолета «Байкал»

    Дело об избиении спортивного комментатора Скворцова закрыли

    Раскрыты результаты экспертизы найденной висящей на заборе у бара россиянки

    В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

    Популярная в 1980-х супермодель высказалась о старении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости