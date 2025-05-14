В российском городе-герое мигрант помочился на Вечный огонь и попал на видео

В Туле мигрант помочился на Вечный огонь, его сняли на видео

В городе-герое Великой Отечественной войны Туле мигрант помочился на Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.

Позже Telegram-канал «Тула. Происшествия» разместил появившееся в сети видео, на котором иностранец справляет нужду на Вечный огонь, окруженный тремя стелами — городской мемориал «Три штыка».

Установлено, что в момент съемки видео мигрант был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьи о реабилитации нацизма.

Ранее в Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео. Признание россиянкой своей вины не помогло ей избежать ответственности. В отношении нее завели дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.