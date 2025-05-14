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18:07, 14 мая 2025Бывший СССР

МИД Эстонии вызвал российского представителя

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о вручении представителю России ноты протеста
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Салимуллина Ленара для вручения ему ноты протеста. Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети Х.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство», — написал чиновник.

Ранее посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии. Это связано с уничтожением стелы и демонтажа плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга.

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