МИД Эстонии вызвал российского представителя

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о вручении представителю России ноты протеста

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Салимуллина Ленара для вручения ему ноты протеста. Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна на своей странице в социальной сети Х.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство», — написал чиновник.

Ранее посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии. Это связано с уничтожением стелы и демонтажа плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга.