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20:02, 14 мая 2025Культура

Министра культуры попросили уволить директора Театра имени Вахтангова

«Зов народа» попросил министра Любимову уволить директора Театра Вахтангова
Андрей Шеньшаков
Кирилл Крок

Кирилл Крок . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Активисты движения «Зов народа» попросили министра культуры России Ольгу Любимову отстранить от работы директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока. Обращение цитирует портал «Абзац».

Общественники обратили внимание главы Минкульта на то, что Крок изначально выступал против проведения специальной военной операции (СВО). Также директор театра поддерживал призывавшего бомбить Москву режиссера Римаса Туминаса, которые ставил несколько спектаклей на площадке.

«Пребывание Кирилла Крока на посту директора театра им. Вахтангова дискредитирует российскую культуру и оскорбляет чувства патриотов. Просим рассмотреть вопрос об отстранении его от должности», — написано в обращении к Любимовой.

Ранее стало известно, что директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока обвинили в русофобии. По мнению Яны Поплавской, он «продолжает дело» Римаса Туминаса.

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