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16:10, 14 мая 2025Россия

Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на российский регион

Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мирные жители пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Грузовой автомобиль в селе Рождествено Валуйского округа подвергся атаке дрона. Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ», — написал чиновник.

По его словам, у одного из мужчин выявили открытую черепно-мозговую травму, на данный момент он в реанимации. У второго — осколочные ранения рук и ног.

Еще один дрон атаковал мужчину, который шел по обочине дороги в Шебекинском округе. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения плеча и минно-взрывную травму при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на среду, 14 мая, средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских дронов. Девять беспилотников уничтожены над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

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