Мировому спросу на один вид машин спрогнозировали резкий рост

МЭА: Доля электромобилей в структуре мировых продаж достигнет 40 % к 2030 году

По итогам 2025 года доля электромобилей в структуре мировых продаж вырастет примерно на пять процентных пунктов в сравнении с показателем за 2024-й и превысит отметку в 25 процентов. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в прошлом году доля электрокаров в структуре мировых продаж составила пятую часть, или порядка 17 миллионов единиц. К концу декабря 2025-го показатель, согласно прогнозу аналитиков, окажется выше 20 миллионов. Таким образом, в МЭА ожидают прироста продаж электромобилей в мире более чем на три миллиона.

Только за первый квартал этого года реализация подобного вида машин в мире увеличилась на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, отметили в агентстве. Рекордные показатели были зафиксированы на всех ключевых рынках, включая американский, европейский и китайский. На рынке США доля электромобилей в этом году составит 11 процентов, ЕС — 25 процентов, а КНР — около 60 процентов. «Доля электрокаров в общем объеме продаж автомобилей должна превысить 40 процентов в 2030 году», — заключается в докладе.

В России в 2025 году наблюдается противоположная динамика. В январе-феврале реализация электрокаров в стране просела на 63 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустилась до отметки в 1,27 тысячи. За первые четыре месяца спад составил 67 процентов (до 2,6 тысячи). Наращиванию спроса на подобный вид машин в РФ мешает ряд факторов, включая низкий уровень развития, необходимый для подзарядки инфраструктуры, а также жесткие климатические условия.