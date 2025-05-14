Москвичей предупредили о новой волне похолодания

Синоптик Тишковец: Тепло в Москве продержится недолго

Долгожданное потепление не задержится в Москве — уже на следующей неделе наступит новая волна похолодания. Об этом в эфире передачи «Соловьев Live» предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура перешла к росту в столичном регионе со среды, 14 мая, когда столбики термометров достигнут 14-16 градусов тепла днем и плюс 3-8 градусов ночью. В грядущие выходные, 17-18 мая, согласно прогнозам синоптика, воздух прогреется до плюс 19-20 градусов. Вместе с тем в воскресенье на Москву обрушатся аномальные ливни. Дожди продлятся вплоть до конца месяца, отмечает Тишковец.

К тому же на следующей неделе в город вернется холод. «Уже со следующей недели ожидаем понижение дневной температуры», — обещает метеоролог. Радикального потепления жителям столицы не стоит ждать до самого лета. «Май до конца будет мокрым и скупым на тепло», — отметил Тишковец.

В конце этой недели на Москву обрушатся грозы, ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Они начнутся с пятницы, 16-го числа.