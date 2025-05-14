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17:34, 14 мая 2025Экономика

Москве предрекли грозы

Метеоролог Вильфанд: Москву ожидают грозы в конце недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В конце текущей недели Москву ожидают грозы. Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Life.ru.

По словам метеоролога, грозы и гром будут наблюдаться местами в пятницу, 16 мая. После этого температура начнет повышаться — до 8-10 градусов тепла ночью и плюс 17-20 градусов днем. В этот период ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере, которая часто сопутствует грозе.

«17-го и 18-го температура будет близка к многолетним значениям. Уже 16-го числа нас ждет вполне майская погода. До сих пор она была апрельской», — добавил Вильфанд. Он отметил, что сейчас температура ниже нормы на пять градусов.

Ранее в Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков. В отдельных районах области температура может упасть до минус одного градуса.

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