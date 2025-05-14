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05:01, 14 мая 2025Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили невинные и при этом волнующие проявления близости

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Женщины и мужчины перечислили волнующие, но при этом невинные проявления близости. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали о случайных касаниях, например, во время совместного сидения на учебе или вечеринке.

Когда вы сидите рядом с кем-то и ваши колени или бедра соприкасаются, и никто не делает попыток прекратить контакт

maevatheravioliпользовательница Reddit

Других людей взволновало ухаживание за чужими ранами — возможность наложить пластырь на чью-либо царапину или ожог.

Особенно если вы аккуратно промокнете рану и нанесете на подушечку пластыря немного анальгетика. Это может быть даже не обязательно романтически интимно — просто акт заботы о ребенке, брате, друге, так же, как и о партнере. Но это такой акт любви, который подразумевает много доверия и уязвимости

apitoxicпользовательница Reddit
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Еще одно проявление близости, волнующее людей, — это возможность одолжить кому-то одежду.

Однажды я был с друзьями и одолжил куртку знакомой, все равно на мне было больше слоев одежды. Понятия не имею почему, но как только она надела мою куртку, я почувствовал к ней сильное влечение. Невеликий подвиг, но я чувствовал себя большим сильным мужественным добытчиком, который только что вернулся в пещеру с кучей мяса шерстистого мамонта или саблезубого тигра или чего-то еще... Я также чувствовал, что она была за неимением лучшего слова — «моей». Когда она сняла куртку и вернула, чары были разрушены

5510пользователь Reddit

Ранее женщины перечислили неочевидные признаки, выдающие хороших любовников. Многие пользовательницы согласились, что интересная беседа, не касающаяся секса, выдает в мужчине внимательного любовника.

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