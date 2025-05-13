Женщины перечислили выдающие хороших любовников неочевидные признаки

Женщины перечислили неочевидные признаки, выдающие хороших любовников. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользовательницы согласились, что интересная беседа, не касающаяся секса, выдает в мужчине внимательного любовника.
Если он добр ко мне и хорош в поддержании беседы. Слишком много парней так много говорят о себе да о себе, что когда парень в состоянии вести со мной приличную беседу, все обычно отлично и в постели
Другие полагают, что хорошего любовника отличает щедрость.
Он щедр к людям и думает о других прежде, чем о себе. Речь не обязательно о деньгах, но о мелочах — например, делится ли он с вами едой? Замечает ли, когда вам холодно? Насколько чутко относится к потребностям других людей?
Еще одна женщина считает, что хорошие любовники следят за состоянием своих рук.
Я всегда знаю, что меня ждет секс, когда мой муж стрижет ногти. Конечно, спонтанный секс случается. Но если он готовится, то всегда стрижет ногти. Важна предусмотрительность — он хочет убедиться, что мне максимально комфортно, и готов предпринять для этого лишние шаги
Ранее пользователи сети рассказали о секс-свиданиях, заставивших их сожалеть о встрече. Одна девушка рассказала, как ей стало плохо на легкомоторном самолете парня, не поверившего, что ее часто укачивает.