Мужчины и женщины рассказали о заставивших сожалеть секс-свиданиях

Пользователи сети рассказали о секс-свиданиях, заставивших их сожалеть о встрече. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка рассказала, как ей стало плохо на легкомоторном самолете парня, не поверившего, что ее часто укачивает.

Он решил сделать мертвую петлю и что-то вроде бочки, и мне пришлось блевать из окна, потому что у него не было пакетов. Рвоты было поразительно много, она была везде Embarrassed_Mud_5650 пользовательница Reddit

Другой парень рассказал, что девушка озадачила его странной просьбой, и выполнение ее желания окончилось катастрофой.

Девчонка, с которой я переспал час назад, умоляла подержать мой член, пока я справляю нужду на улице во время вечеринки. Я знал, что это плохая идея, но был немного пьян. Конечно, я в итоге я оказался с головы до ног в моче. Пришлось пойти домой Night-Gardener пользователь Reddit

Еще один мужчина занялся сексом с женщиной, которая ему нравилось, во время похода, и столкнулся с неожиданными для себя последствиями.

Наутро она ушла, а приятели подвезли меня домой на своем грузовике. Они все время смеялись, и я подумал, что не помню какую-то свою пьяную выходку. Дома я пошел в ванную, чтобы принять душ, и увидел свое лицо. Я сделал той женщине куннилингус и, по-видимому, у нее были месячные drumbell101 пользователь Reddit

Ранее любители порно рассказали, какую неожиданную пользу принес им просмотр фильмов для взрослых. Один из комментаторов признался, что однажды воспользовался инструкциями из порнофильма по ремонту.