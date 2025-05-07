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08:30, 7 мая 2025Забота о себе

В сети назвали неожиданную пользу порно

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пользователи сети рассказали, какую неожиданную пользу принес им просмотр порнофильмов. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов признался, что однажды воспользовался инструкциями из порнофильма по ремонту.

Была порносцена, где сантехник по-настоящему чинил протекающую раковину. У него были инструменты, и оператор намеренно снял, что мужчина делает. Он показал девушке, как починить раковину самой, прежде чем они занялись сексом. По иронии судьбы, раковина в моем доме тогда тоже протекала, и я починил ее по этим инструкциям. Мне тогда было, наверное, лет 17

fabreeze1989пользователь Reddit

Другие сделали выводы относительно того, как при просмотре любого фильма важно его качество.

Понял, насколько сильная рассинхронизация звука и изображения может испортить мне удовольствие от просмотра буквально любого фильма.

Kurtomaticпользователь Reddit
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Некоторые же благодаря порно сделали открытия в области культуры.

Я услышала одну из лучших записей концерта Моцарта для кларнета в порнофильме

NightMgrпользовательница Reddit

Пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Многие прекратили общаться с друзьями, когда поняли, что являются единственными инициаторами общения.

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