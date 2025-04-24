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10:33, 24 апреля 2025Забота о себе

Пользователи сети рассказали о разрушивших многолетнюю дружбу инцидентах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Catherine Delahaye / Getty Images

Пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина рассказала, как после 20 лет дружбы ее подруга оставила с ней 15-летнюю дочь и улетела на Бали. Как только мать отправилась в отпуск, девушка попала в больницу из-за ментальных проблем. Женщина нашла для девочки соцработника и обеспечила должный уход, а ее подруга отказалась менять билеты и возвращаться пораньше.

Она буквально сказала мне: «О, тебе не нужно каждый день ходить в больницу, чтобы сидеть с ней, для этого есть медсестры». Потом, когда она наконец вернулась, набросилась на меня за то, что я якобы воспитываю ее ребенка за ее спиной. Я все еще общаюсь с девочкой, она потеряла связь со своей матерью, но звонит мне, когда ей нужен кто-то взрослый, чтобы поговорить

activelyrestingпользовательница Reddit

Многие прекратили общаться с друзьями, когда поняли, что являются единственными инициаторами общения.

Я начинала каждый разговор, была первой, кто отправлял электронные письма, текстовые сообщения и так далее, поэтому однажды решила, что подожду, пока она не напишет первой. Этого не произошло и сейчас, 18 лет спустя

10110101101_пользовательница Reddit
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Другие не помогли друзьям, когда они больше всего нуждались в помощи.

Она была ключевым свидетелем на моем суде по делу об изнасиловании, но была слишком ленива, чтобы пойти в полицейский участок и написать заявление. У нее было три года, чтобы сделать это. Я проиграла суд и всегда буду задаваться вопросом, добилась бы я справедливости, если бы она это сделала

NoodleCreature844

Ранее мужчины рассказали о необычных открытиях, которые сделали, начав впервые встречаться с девушкой. Многие пользователи удивились потому, что предметы женского гардероба и косметика оказались неожиданно дорогими.

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