Мужчины поделились необычными открытиями о девушках

Мужчины рассказали о необычных открытиях, которые сделали, начав впервые встречаться с девушкой. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи удивились потому, что предметы женского гардероба и косметика оказались неожиданно дорогими.

Бюстгальтеры стоят гораздо дороже, чем я думал

Ok_Emu4157 пользователь Reddit

Другие узнали, как важно открыто спрашивать у женщины о ее мотивах.

Фраза «Ты хочешь утешения или решений?» избавит вас от очень большой головной боли bobcat_bedders

Часто для мужчин было шокирующим открытием, что многие женщины так или иначе подвергались сексуализированному насилию.

Каждая из моих давних подруг в той или иной степени испытала на себе сексуальное насилие, в основном в детстве. Первые пару случаев я считал случайностью, но каждый раз в конечном итоге в отношениях я дохожу до точки, в которой мне рассказывают о травме. Понятия не имел, насколько это распространено sixpointfivehd

Ранее мужчины вспомнили о секс-просьбах женщин, которые они считают самыми странными. Многие раскрыли довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой.