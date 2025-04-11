Мужчины поделились необычными открытиями о девушках

Мужчины рассказали о необычных открытиях, которые сделали, начав впервые встречаться с девушкой. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи удивились потому, что предметы женского гардероба и косметика оказались неожиданно дорогими.
Бюстгальтеры стоят гораздо дороже, чем я думал
Другие узнали, как важно открыто спрашивать у женщины о ее мотивах.
Фраза «Ты хочешь утешения или решений?» избавит вас от очень большой головной боли
Часто для мужчин было шокирующим открытием, что многие женщины так или иначе подвергались сексуализированному насилию.
Каждая из моих давних подруг в той или иной степени испытала на себе сексуальное насилие, в основном в детстве. Первые пару случаев я считал случайностью, но каждый раз в конечном итоге в отношениях я дохожу до точки, в которой мне рассказывают о травме. Понятия не имел, насколько это распространено
Ранее мужчины вспомнили о секс-просьбах женщин, которые они считают самыми странными. Многие раскрыли довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой.