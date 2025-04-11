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09:34, 11 апреля 2025Забота о себе

Мужчины поделились необычными открытиями о девушках

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Мужчины рассказали о необычных открытиях, которые сделали, начав впервые встречаться с девушкой. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи удивились потому, что предметы женского гардероба и косметика оказались неожиданно дорогими.

Бюстгальтеры стоят гораздо дороже, чем я думал

Ok_Emu4157пользователь Reddit

Другие узнали, как важно открыто спрашивать у женщины о ее мотивах.

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Часто для мужчин было шокирующим открытием, что многие женщины так или иначе подвергались сексуализированному насилию.

Каждая из моих давних подруг в той или иной степени испытала на себе сексуальное насилие, в основном в детстве. Первые пару случаев я считал случайностью, но каждый раз в конечном итоге в отношениях я дохожу до точки, в которой мне рассказывают о травме. Понятия не имел, насколько это распространено

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Ранее мужчины вспомнили о секс-просьбах женщин, которые они считают самыми странными. Многие раскрыли довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой.

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