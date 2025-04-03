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08:30, 3 апреля 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили о самых странных секс-просьбах женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователи сети вспомнили о секс-просьбах женщин, которые считают самыми странными. Своим опытом мужчины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие мужчины вспомнили довольно распространенный фетиш — на так называемый «золотой дождь», или игры с мочой. Однако и среди таких просьб встречались необычные.

Девушка хотела, чтобы я помочился, пока член стоит у нее внутри. Я объяснил, что при эрекции это невозможно

DirtyDeedsPunishedпользователь Reddit

Некоторые пользователи поделились и по-настоящему жуткими историями.

Однажды ночью она включила электрического Иа-Иа в натуральную величину. У него были красные глаза. Я пошел его выключать, а она потребовала: «Оставь его включенным». Это был 1998 год. Может быть, в игрушке была камера, может быть, нет. Но голова Иа-Иа двигалась вверх-вниз, а красные глаза сверкали. Была темная ночь, даже если съемка и шла

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Некоторые женщины удивляли своих мужчин играми с едой.

«Разогрей говяжьи котлеты и съешь их с моих сисек». Я чуть не оторвал дверцу морозилки

PewpyDewpdyPantzпользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали об ошибках в постели, которые они считают самыми большими в своей жизни. Многие пользователи признались, что из-за состояния опьянения засыпали прямо в процессе секса.

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