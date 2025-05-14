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19:25, 14 мая 2025Россия

На российском кладбище разгромили могилу участника СВО

На Петровском кладбище в Ростовской области разгромили могилу бойца СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Петровском кладбище в Новошахтинске Ростовской области разгромили могилу бойца специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «DonDay | Новости Ростова».

Как рассказали изданию родственники военнослужащего, неизвестный на машине въехал в монумент, после чего гранитное надгробие рухнуло, задев в том числе и крест. «Написали заявление в полицию. Предположительно, машина была ВАЗ, судя по следам на дороге. Установили памятник две недели назад», — поделился собеседник журналистов.

К посту также приложено фото с поврежденным захоронением. На нем видно, что крепление монумента выгнуто от удара, а деревянный крест обломан в основании.

Ранее захоронения участников СВО осквернили сразу в двух регионах России — Ставрополье и Крыму. В том числе неизвестные подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

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