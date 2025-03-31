«Вопиющий случай вандализма». В двух российских регионах вандалы осквернили могилы военкора и бойцов СВО. Что об этом известно?

Вандалы осквернили могилу военкора Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму

Сразу в двух регионах России — в Ставрополье и Крыму — вандалы осквернили захоронения участников специальной военной операции (СВО). В том числе неизвестные подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил, что один из инцидентов произошел в селе Ростовановское. Произошедшее он описал как «вопиющий случай вандализма». Политик сообщил об оперативном задержании преступников и выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за расследовании произошедшего инцидента.

В организации поджога могилы военкора заподозрили Украину

В ночь на 31 марта неизвестные разгромили в Крыму могилы трех участников СВО и корреспондента Александра Федорчака. Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин предположил, что поджог места захоронения журналиста могла организовать Украина.

В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты, христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров Владимир Тюлин генеральный директор МИЦ «Известия»

Тюлин подчеркнул, что противник понимает только язык силы и способен воевать лишь с теми, кто не может им ответить, — «с безоружными или вовсе с мертвыми».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал подонками осквернителей могил военкора и бойцов СВО. «Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми», — указал он, пообещав, что вандалов ждет возмездие.

Федорчак погиб в результате артиллерийского удара ВСУ

Корреспондент «Известий» погиб в Луганской народной республике (ЛНР) в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисту было 28 лет. Также жертвами украинской атаки стали оператор и водитель «Звезды» — Андрей Панов и Александр Сиркели. Тяжелое ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу».

Военкор родился в 1996 году в поселке Нижегорском, расположенном в северо-восточной части Крыма. Он окончил факультет журналистики Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сначала он работал корреспондентом в газете, на телевидение журналист пришел несколько лет назад.