В Сумах на севере Украины раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

В какой части города раздался взрыв, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Сумах прозвучал на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предсказал вероятную судьбу Сум. По его словам, российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях, в которую, вероятнее всего, будут включены и Сумы.