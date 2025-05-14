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15:04, 14 мая 2025Бывший СССР

На севере Украины раздался взрыв

В Сумах на севере Украины раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

В Сумах на севере Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

В какой части города раздался взрыв, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Сумах прозвучал на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предсказал вероятную судьбу Сум. По его словам, российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях, в которую, вероятнее всего, будут включены и Сумы.

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