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12:17, 14 мая 2025Экономика

На Солнце зафиксировали новую мощнейшую вспышку

ИПГ: На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: wirestock / freepik

Во вторник, 13 мая, на Солнце произошла новая вспышка мощнейшего класса X. Об этом со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщает агентство ТАСС.

Вспышка Х1.2 была зафиксирована в 18:38 по московскому времени в группе пятен 4079 (N07W81). Событие длилось 19 минут. В предыдущий раз вспышка подобной силы наблюдалась более двух недель назад.

В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что, поскольку вчерашняя вспышка произошла на западном краю Солнца, «глобально опасности для Земли она не представляет».

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от их мощности: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 равносилен мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность явления увеличивается в 10 раз. Вместе со вспышками, как правило, случаются выбросы солнечной плазмы, облака которой способны вызывать геомагнитные бури на Земле.

Накануне стало известно, что наблюдаемая вспышка оказалась самой сильной за последнее время. Прошлая вспышка класса X фиксировалась астрономами полтора месяца назад.
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