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19:51, 13 мая 2025Экономика

Первая за полтора месяца сильная вспышка произошла на Солнце

ИКИ РАН: На Солнце произошла вспышка класса X, первая за полтора месяца
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Солнце произошла первая за последние полтора месяца сильная вспышка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X», — рассказали специалисты. По предварительным оценкам, ее сила достигает X1.2 — это высший класс активности.

Предыдущая сравнимая по силе вспышка на Солнце случилась 28 марта. Тогда она тоже была первой за месяц и не представляла угрозы для Земли.

Позднее, 31 марта, произошла серия из пяти менее мощных вспышек класса М. Первая вспышка M1.4 была зафиксирована в 00:38 по московскому времени. Ее длительность составила 33 минуты. После этого произошли еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

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