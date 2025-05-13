Первая за полтора месяца сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла первая за последние полтора месяца сильная вспышка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X», — рассказали специалисты. По предварительным оценкам, ее сила достигает X1.2 — это высший класс активности.
Предыдущая сравнимая по силе вспышка на Солнце случилась 28 марта. Тогда она тоже была первой за месяц и не представляла угрозы для Земли.
Позднее, 31 марта, произошла серия из пяти менее мощных вспышек класса М. Первая вспышка M1.4 была зафиксирована в 00:38 по московскому времени. Ее длительность составила 33 минуты. После этого произошли еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.