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21:34, 28 марта 2025Экономика

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X

Профессор Богачев: На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на восточном краю Солнца. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости.

По его словам, это первая вспышка подобного уровня за последний месяц. «Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — уточнил он.

Специалист добавил, что это событие не несет угрозы Земле. Однако, по его словам, если вспышка станет предвестником новой волны солнечной активности, возможные прямые удары по планете могут начаться с середины следующей недели.

11 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса М. Событие длилось три минуты. В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН указано, что вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы.

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