На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек

ТАСС: На Солнце произошли пять вспышек класса М

Пять вспышек предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце в воскресенье, 30 марта. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Отмечается, что первая вспышка M1.4 была зафиксирована в 00:38 по московскому времени. Ее длительность составила 33 минуты. После этого произошли еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Как указали в ИПГ, все вспышки случились в одной группе пятен — 4048.

Ранее, 11 марта, на Солнце произошла мощная вспышка класса М. Событие длилось три минуты. В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН указано, что вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы.