Названа избегающая наказания за просрочку оплаты ЖКУ категория россиян

Адвокат Чумак: Участники СВО не должны платить пени за просрочку оплаты ЖКУ

Россияне, в собственности которых есть жилье, обязаны ежемесячно оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты. Однако некоторые категории граждан освобождены от начисления пеней, рассказала РИА Новости адвокат коллегии адвокатов «Советник-центр» Юлия Чумак.

От начисления процентов за неуплату, по ее словам, освобождены все мобилизованные на время их военной службы, те, кто проходит службу в Вооруженных силах РФ во время участия в специальной военной операции (СВО), а также те, у кого заключен контракт о добровольном содействии Вооруженным силам РФ во время мобилизации. Кроме того, пени не начисляются россиянам, проходящим службу в пограничных органах ФСБ и выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. В перечень входят и члены семей, совместно проживающие с вышеуказанной категорией граждан: супруги, дети, родители, другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы.

Право на освобождение от начисления пеней возникает у заявителей в отношении их собственности и квартир или домов, в которых они зарегистрированы по месту жительства. Кроме того, данным категориям россиян запрещено приостанавливать коммунальные услуги, отметила адвокат.

Ранее россиянам посоветовали требовать перерасчет при слишком большом счете за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Если проблема не решена, заявление можно подать в Госжилинспекцию региона или Роспотребнадзор.