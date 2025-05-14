Названа наиболее сложная для уничтожения техника ВСУ

Военный эксперт Глазунов: Сложнее всего уничтожать танки ВСУ из-за их защиты

Сложнее всего в зоне специальной военной операции справиться с танками, но любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно успешно уничтожать, считает военный эксперт Олег Глазунов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Сложнее всего, конечно, это танки. У танков сейчас защита мощная, поэтому их сложнее подбить. Танки всегда были оружием наступления, да и оружием обороны. Остальные БТР и другая техника менее защищена», — сказал Глазунов.

Он пояснил, что у России есть противотанковый управляемый ракетный снаряд (ПТУРС), чтобы справляться с танками.

При этом он отметил, что всю технику можно подбить, так как у каждого танка или бронемашины есть слабые места. Не существует универсальной техники, подчеркнул эксперт.

«В начале войны беспилотники — это был бич. Сейчас вполне успешно справляются и с беспилотниками», — добавил он.

Как ранее писал Forbes со ссылкой на эксперта, ВСУ станут меньше применять танки в зонах боевых действиях из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам военного обозревателя Дэвида Экса, украинские военные все чаще применяют танки как средства артиллерии, не отправляя их напрямую в бой. Он предположил, что Киев, возможно, сменит приоритеты в пользу подготовки пехотных, а не военных частей.