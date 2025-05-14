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10:44, 14 мая 2025Мир

На Западе раскрыли новую тактику ВСУ из-за России

Forbes: ВСУ станут меньше применять танки из-за БПЛА России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут меньше применять танки в зонах боевых действиях из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Потеряв более тысячи танков, многие из которых были уничтожены российскими беспилотниками, украинское руководство признало, что тяжелые, мощно вооруженные боевые машины должны действовать по-другому, если они хотят выжить на поле боя», — отмечается в материале.

Экс добавил, что из-за этого украинские военные все чаще применяют танки как средства артиллерии, не отправляя их напрямую в бой. Он предположил, что Киев, возможно, сменит приоритеты в пользу подготовки пехотных, а не военных частей.

В сентябре прошлого года Экс писал, что боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Он отмечал, что подразделение в две тысячи бойцов отправилось в бой на востоке Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день у них осталась, вероятно, половина этих танков.

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