Военный Дандыкин назвал напряженными бои в Донбассе

Самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Продолжаются атаки на нашей границе, в Курской, Белгородской областях. Даже во время перемирия там были атаки, — напомнил Дандыкин. — Но боестолкновения идут везде. Основное — это продвижение в Донбассе, рядом с границей Днепропетровской области. Там осталось меньше километра. Значит, на границу российские военный могут выйти уже завтра».

По словам военного эксперта, успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не так много: противник вынужден отступать на ряде направлений и теряет территории.

«ВСУ продолжают оставлять населенные пункты. Пытались вот недавно зайти в Торецк, но были перебиты и люди, и техника. Тем не менее, боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми», — заключил Дандыкин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о расширении плацдарма Вооруженных сил России на купянском направлении. По его словам, российские военные улучшили свои позиции на участке фронта длиной более 30 километров.