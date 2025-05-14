Назвавший 15-летнюю звезду «Папиных дочек» женщиной Авербух спровоцировал скандал

Илья Авербух назвал скандал из-за его слов об актрисе Арзамасовой глупостью

Российский фигурист Илья Авербух высказался об отношениях со своей супругой, звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой, и вызвал недовольство в сети. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

В интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал о первой встрече с артисткой и добавил, что в 15 лет Арзамасова уже была женщиной. «Это глупость какая-то все. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чем разбираться, пожалуйста, все», — прокомментировал фигурист развернувшийся из-за его слов скандал.

Ранее 51-летний Авербух сообщил, что влюбился в Арзамасову не с первого взгляда. Он отметил, что после первой встречи, когда актрисе было 15 лет, посчитал ее трепетной и очаровательной. На вопрос о том, не странно ли помнить свою супругу еще ребенком, фигурист ответил: «15 лет — это уже женщина, у нее все было».