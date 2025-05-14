Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с откровенным вырезом

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя блогерша позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте и вырезом в области живота. При этом звезда продемонстрировала стройное тело. Кроме того, она распустила темные волосы и нанесла макияж с черными графическими стрелками.

В апреле Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье. Она снялась напротив зеркала в спальне в комплекте телесного цвета. При этом звезда продемонстрировала татуировки на теле.