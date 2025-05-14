Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 14 мая 2025Ценности

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с откровенным вырезом

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя блогерша позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте и вырезом в области живота. При этом звезда продемонстрировала стройное тело. Кроме того, она распустила темные волосы и нанесла макияж с черными графическими стрелками.

В апреле Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье. Она снялась напротив зеркала в спальне в комплекте телесного цвета. При этом звезда продемонстрировала татуировки на теле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    Россиянам назвали полезные десерты

    В составе ВМФ России появятся полки беспилотных систем

    На Западе объяснили причину отказа премьера Италии ехать в Киев вместе с другими лидерами

    Россиян предупредили о штрафе за курение на общих подъездных балконах

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в платье с откровенным вырезом

    В США назвали два варианта развития событий на Украине

    Россиян предупредили об опасности длительного сна

    Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

    Украинская разведка заявила о подготовке Россией масштабного наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости