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12:43, 24 апреля 2025Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 36-летняя блогерша предстала напротив зеркала в спальне в комплекте нижнего белья телесного цвета. При этом звезда продемонстрировала татуировки на теле. Вдобавок она собрала волосы, завершив образ несколькими кольцами.

Ранее в апреле Оксана Самойлова оценила внешность без наращенных волос фразой «максимально убого». Инфлюэнсерша показала себя без прядей, которые придавали дополнительный объем и длину. При этом она надела белый халат и отказалась от макияжа.

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