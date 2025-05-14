Опубликовано последнее видеообращение погибшего от HIMARS иерея

Псковская епархия опубликовала последнее обращение погибшего от HIMARS иерея

Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение иерея Антония Савченко, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО).

На видео военный священник поздравляет всех с Пасхой и Днем Победы. «Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе!... Особый день благодарности, радости и надежды», — заявил иерей.

Затем он выразил пожелание каждому одержать победу над своими слабостями, суметь преодолеть все испытания.

В завершение своей речи священник обратился к военнослужащим, призывая их добросовестно выполнять свои обязанности и отметил, что служение должно осуществляться «с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».

32-летний священник попал под удар реактивной системы залпового огня HIMARS. Другие подробности произошедшего не приводятся. Отец Антоний являлся настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044, а также клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.