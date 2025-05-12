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19:02, 12 мая 2025Россия

В РПЦ сообщили о смерти священника под ударом HIMARS в зоне СВО

Московский Патриархат сообщил о ставшем жертвой удара HIMARS священнике Савченко
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Военный священник Русской православной церкви (РПЦ) Антоний Савченко, исполнявший пастырские обязанности в зоне специальной военной операции (СВО), стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). О смерти иерея сообщил Военный отдел Московского Патриархата в Telegram.

Как стало известно, 32-летний священник попал под удар реактивной системы залпового огня HIMARS. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Отец Антоний являлся настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044, а также клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Ранее стало известно о не вернувшемся с СВО иеромонахе Константине с позывным Тверь, который служил в Добровольческом штурмовом отряде имени Святого Благоверного князя Александра Невского. В зоне боевых действий священник причащал и исповедовал бойцов, а также поддерживал их духовно.

В апреле сообщалось, что священников, совершающих богослужения на СВО, захотели приравнять к ветеранам боевых действий. Речь идет о представителях РПЦ, которые на протяжении четырех месяцев проводили обряды с участием военнослужащих в зоне боевых действий.

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