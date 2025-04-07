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09:12, 7 апреля 2025Россия

Совершающих богослужения на СВО священников захотели наделить особым статусом

«Ведомости»: Священников на СВО захотели сделать ветеранами боевых действий
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Священников, совершающих богослужения на специальной военной операции (СВО), могут наделить особым статусом — их захотели приравнять к ветеранам боевых действий. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным российского издания, речь идет о священнослужителях, которые на протяжении четырех месяцев совершали богослужения и другие обряды с участием военнослужащих.

Помимо территории Украины и новых регионов будет учитываться и работа священников в российском приграничье при отражении вторжения. Такой законопроект внесет группа депутатов из комитета по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым.

Кроме того, законодательство о военных инвалидах затронет служителей церкви, которые получили ранения, контузии и другие увечья в зоне спецоперации и в приграничных регионах России.

Ранее сообщалось, что при эвакуации из Суджи Курской области иеромонах Мелетий был ранен.

ЖЗЛ
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