Священник получил ранение при эвакуации из Суджи

При эвакуации из Суджи иеромонах Мелетий получил ранение

Иеромонах Мелетий получил ранение при эвакуации из Суджи Курской области. Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала «Спас» Александр Егорцев в своем Telegram-канале.

На опубликованном им видео зафиксирован момент взрыва недалеко от военного священника. «Вон гудит, идет, вот он (...) Пацаны, помогите, не могу ноги поставить», — слышно за кадром.

Священнослужитель получил ранение. По данным спецкора, есть и другие раненые в результате атаки украинского дрона. «Меньше всего мне досталось. Я успел увернуться. Слава богу, в голову никому не прилетело. Все так быстро [произошло]», — рассказал Малетий.

По его словам, еще один мужчина получил тяжелое ранение. «Ноги посекло, сам идти не мог. Вытащили его, не бросили», — добавил он.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры в российском приграничье. Он призвал возбудить уголовные дела по этим фактам.