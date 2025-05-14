Осужденный за взятки бывший российский мэр лишился кисти руки на принудительных работах

Осужденный за взятки экс-мэр Иваненко лишился кисти на принудительных работах

В Петропавловске-Камчатском проверяют обстоятельства травмирования 48-летнего осужденного, отбывающего наказание в виде принудительных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Елизавета Денисюк.

По данным ведомства, все произошло днем 13 мая. Мужчина, находясь на принудительных работах в поселке Крутоберегово, запрыгнул на погрузчик, не удержался и упал на землю. Во время падения его рука попала под колеса погрузчика, врачам пришлось ампутировать кисть.

Речь идет о бывшем мэре Петропавловска-Камчатского Виталии Иваненко. В 2022 году его приговорили к 8,5 года лишения свободы за получение взяток.

В январе 2025 года суд смягчил ему наказание и отправил на принудительные работы.

