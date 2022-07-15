Отбывающему наказание за взятку российскому мэру увеличили срок

Отбывающему наказание за взятку мэру Петропавовска-Камчатского добавили три года колонии

Отбывающему наказание за взятку мэру Петропавовска-Камчатского увеличили срок и добавили три года колонии — россиянина осудили за еще одну взятку и с учетом частичного сложения сроков дали 8,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 15 июля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Камчатскому краю.

По данным ведомства, Виталий Иваненко, который возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года и досрочно покинул должность в 2020 году, признан виновным во взяточничестве — в 2018 году он получил через посредников два миллиона рублей от бизнесмена. За полученную сумму чиновник обязался беспрепятственно принять все выполненные работы по благоустройству объекта «Сопка Никольская». В дальнейшем Иваненко должен был отдавать приоритет компании этого бизнесмена при заключении муниципальных контрактов.

Посредники во взяточничестве освобождены от уголовной ответственности, так как активно способствовали расследованию преступления. Одним из посредников был родной брат мэра.

В конце 2020 года суд приговорил Иваненко к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей. В итоге суд, учитывая не отбытую часть наказания, дал фигуранту восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в восемь миллионов рублей.

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