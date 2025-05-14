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09:42, 14 мая 2025Моя страна

Переехавший в Россию чех назвал удивившие его и заставившие остаться в стране вещи

Чех Зиба: Русские умеют создать атмосферу, где ты почти член семьи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Студент из чешского города Пльзень Якуб Зиба, приехавший в Россию пять лет назад для учебы в Волгоградском государственном университете, назвал некоторые удивившие его в стране вещи. На его историю в «Дзене» обратил внимание телеканал «Царьград».

27-летний иностранец отметил, что приехал в Россию «с багажом стереотипов, которые вдалбливали в Европе», однако уже через пару месяцев понял, что здесь все совсем не так, как ему пытались внушить. И первое, что его поразило, — это местные жители.
Так, его удивило, с какой легкостью незнакомые люди стремились помочь ему в различных ситуациях, несмотря на то что он иностранец. Зиба признался, что однажды пожилая женщина полчаса пыталась ему объяснить, какой лучше выбрать сыр в магазине. Кроме того, его поразила российская гостеприимность. Придя в гости к своему однокурснику, он не ожидал увидеть целый стол различной еды и такого теплого к себе отношения.

«Я пришел, а там стол ломится: салаты, горячее, пироги, домашние соленья. Хозяйка все время подкладывала мне еду, спрашивала, вкусно ли. Я не знал, как реагировать, но чувствовал себя как дома. (…) Русские умеют создать атмосферу, где ты не просто гость, а почти член семьи. Это не про еду, а про тепло, внимание, щедрость», — подчеркнул он.

Помимо этого, студента поразили масштабы празднования Дня Победы. Он признался, что у него на родине этот праздник отмечают формально, чего нельзя сказать о России.

Сейчас Зиба считает Россию своим домом и не планирует в ближайшее время возвращаться в родной город. «Здесь я научился быть открытым, щедрым, гордиться историей. И я хочу остаться, чтобы делиться этим с другими», — указал он.

Ранее сообщалось, что механик из Швейцарии Лукас Акерманн семь лет назад переехал в Бурятию и решил начать здесь необычный бизнес — занялся организацией экскурсий в труднодоступные места.

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