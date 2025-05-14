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13:14, 14 мая 2025Наука и техника

Переработки оказали удивительное влияние на организм

OEM: Переработки вызывают изменения в областях мозга, отвечающих за память
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Чрезмерная занятость может затронуть не только психику, но и анатомию мозга. Исследование, опубликованное в Occupational & Environmental Medicine, показало: у людей, работающих по 52 часа в неделю и более, фиксируются изменения в областях мозга, отвечающих за память, эмоции и принятие решений.

Исследователи проанализировали МРТ-сканы 110 сотрудников здравоохранения, сравнив тех, кто работает стандартное количество часов, и тех, кто регулярно перерабатывает. У тех, кто работает больше часов, увеличился объем серого вещества в среднем лобном извилине — участке, связанном с вниманием, рабочей памятью и языковыми функциями. Изменения также затронули островковую долю и другие зоны, участвующие в эмоциональной регуляции и оценке социального контекста.

Авторы подчеркивают: пока рано говорить о прямой причинно-следственной связи. Не исключено, что зафиксированные изменения — это не следствие, а возможная индивидуальная предрасположенность к перегрузке. Однако гипотеза о том, что хронический стресс на работе вызывает нейроадаптивные перестройки, не исключена.

По данным МОТ, переутомление ежегодно уносит более 800 тысяч жизней. Результаты нового исследования поднимают вопрос о пересмотре трудовых стандартов.

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