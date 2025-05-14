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11:32, 14 мая 2025Силовые структуры

Плач семимесячного младенца довел россиянку до колонии

В Кемерово женщине, ударившей младенца головой о ванну, дали 2 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iana Aibazova / Shutterstock / Fotodom  

В Кемерово россиянке, травмировавшей собственного ребенка, дали два года колонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Кузница Новостей».

Как установил суд, 10 февраля осужденная купала семимесячного ребенка, который не переставая плакал. Уставшая от плача мать схватила сына за голову и дважды с силой ударила о ванну. Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, но выжил, поскольку взявшая себя в руки женщина вовремя вызвала бригаду скорой помощи.

На время отбывания женщиной срока в колонии ребенок будет проживать с отцом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле россиянку задержали за попытку заживо заморозить младенца.

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