Россиянку задержали за попытку заживо заморозить младенца

В Нижнем Тагиле женщина пойдет под суд за попытку расправы над младенцем

В Нижнем Тагиле 35-летняя местная жительница предстанет перед судом за покушение на собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 4 марта 2025 года женщина в своей квартире самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Поскольку ребенок был нежелательным, женщина решила избавиться от него. Она завернула младенца в одеяло и положила на скамейку возле жилого дома, хорошо понимая, что на холоде весенней сибирской ночью ему не выжить.

Однако довести свой замысел до конца ей не удалось — несмотря на поздний час мимо подъезда проходил прохожий, который заметил малыша и вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам удалось спасти младенцу жизнь.

Следователи начали розыск матери и для этого взяли генотип младенца, который с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставили с базой данных геномной информации. Было выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила.

В ходе допроса женщина призналась в том, что это она родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.