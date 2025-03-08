Мать оставленного на морозе младенца нашли по ДНК

Следователи СК РФ нашли по ДНК женщину, оставившую новорожденного на морозе

Свердловские правоохранители нашли мать оставленного на морозе новорожденного по ДНК. Об этом говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

4 марта возле одного из подъездов дома по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле нашли новорожденного младенца. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ. В результате следственных действий была найдена мать брошенного ребенка.

Специалисты взяли образец буккального эпителия у младенца и направили для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. Далее эксперты сопоставили образец с имеющейся базой данных геномной информации и обнаружили совпадение с данными ранее судимой жительницы Нижнего Тагила. Криминалисты заявили, что она является либо матерью, либо сестрой младенца.

Женщина была найдена и допрошена. Она призналась в том, что родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. В виду тяжелого послеродового состояния женщина была доставлена в больницу, в дальнейшем будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения.

Осенью 2022 года следователи СК РФ нашли женщину, которая родила ребенка и выбросила его из окна. 24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода обнаружили по ДНК.