«Плавучая поликлиника» отправилась на помощь россиянам

«Плавучая поликлиника» вышла на экспедицию для помощи жителям отдаленных мест

Медработники «Плавучей поликлиники» отправились в экспедицию по отдаленным населенным пунктам Томской области, она стартовала из речного порта в Томске, передает ТАСС.

Как отметил главврач проекта Евгения Шляпникова, медики вновь попытаются добраться до самых отдаленных уголков региона для помощи нуждающимся.

«Это 30 сел, это возможность десяткам, сотням, тысячам человек пройти обследование, диагностику, пообщаться с врачами узкой специализации, возможность которой отсутствует на территории этих муниципалитетов», — пояснил он.

Проект предполагает экспедицию на 45 дней. В прошлом году врачам удалось помочь 1,8 тысячи человек, включая 300 детей. Двоим из них тогда потребовалась экстренная госпитализация.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов, которые живут с онкологическим диагнозом более пяти лет, выросло на девять процентов.

