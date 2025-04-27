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13:08, 27 апреля 2025Россия

В России увеличилась выживаемость пациентов с раком

Мурашко: Выживаемость пациентов с раком в России увеличилась на 9 процентов
Ольга Коровина

Фото: Kunlanan Yarist / Shutterstock / Fotodom  

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов, которые живут с онкологическим диагнозом более пяти лет, выросло на девять процентов. Его комментарий приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что повышение выживаемости пациентов стало результатом реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. По его словам, проект позволил значительно изменить инфраструктуру, добавив в нее современное оборудование, а также повысить эффективность работы. Министр сообщил о значительных успехах в сфере диагностики и лечения рака.

«Почти на девять процентов выросло количество пациентов, которые живут более пяти лет с момента установления онкологического диагноза. Это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием», — отметил Мурашко.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов, используемых при лечении рака крови.

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