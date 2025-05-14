Политолог Скачко: У россиян и украинцев разные мотивации вступать в ВС

В России растет число добровольцев, вступающих в ряды Вооруженных сил страны, в то время как на Украине распространилось такое явление, как «бусификация». Об этом заявил политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд».

«В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как "бусификация", потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», — поделился мнением эксперт.

Он отметил, что за последние три года патриотические настроения на Украине сменились унынием и нежеланием воевать, а россияне, наоборот, стали глубже понимать причины специальной военной операции. Кроме того, добавил политолог, украинцы видят, как власти страны наживаются на боевых действиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины военкомы вылавливают людей на улице, как собак. При этом на службу в армию России ежемесячно приходит не менее 50 тысяч добровольцев.